На юго-западе Петербурга в стоящий на «аварийке» автомобиль врезался другой участник движения

В Красносельском районе Петербурга в сломавшийся автомобиль «Сузуки» въехал другой легковой автомобиль. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Таллинском шоссе накануне вечером. У автомобиля марки «Сузуки» посреди дороги отвалилось переднее левое колесо. Водитель-новичок вызвал на место эвакуатор, но забрать автомобиль не успели — сзади в «Сузуки» влетел другой участник движения.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал.