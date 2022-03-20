В Петербурге на льду Малой Невы заметили мужчину с коляской

В Василеостровском районе Петербурга горожане наблюдали, как по льду Малой Невы курсирует мужчина с коляской. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Мужчине с детской коляской на «хвост» сели спасатели. На двигающийся за ним аппарат мужчина не обращал никакого внимания.

«По реке у набережной Макарова гулял человек с детской коляской. Приехали службы на воздушной подушке», — рассказал подробности произошедшего один из свидетелей.

Был ли в момент опасной прогулки кто-то в коляске — неизвестно. Спасатели сделали мужчине выговор, при этом коляску проверять не стали.