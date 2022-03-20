На севере Петербурга пьяный автомобилист сбил ребенка на самокате

В Приморском районе Петербурга пьяный мужчина на «Лэнд ровере» сбил девочку на самокате. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

Авария с участием ребенка произошла накануне на Планерной улице.

«Вылетел на пешеходную зону и сбил девочку на самокате (девочка жива). Пытался скрыться с места ДТП», — рассказал подробности происшествия один из его свидетелей. Отмечается, что жизни пострадавшей в результате наезда девочки ничего не угрожает. Ее госпитализировали в одну из ближайших детских больниц в состоянии средней степени тяжести.

«Установлено, что мужчина, двигаясь по тротуару вдоль Планерной улицы от Шуваловского проспекта в сторону Глухарской улицы, совершил наезд на 5-летнюю девочку, которая передвигалась на самокате по тротуару. Ребенок находился в сопровождении взрослых», — прокомментировали ситуацию представители ГУ МВД по Петербургу и области.