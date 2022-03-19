Улицу в центре Петербурга подтопило в результате коммунальной аварии

В Центральном районе Петербурга в результате прорыва трубы остановилось движение трамваев. Об этом 19 марта сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Мегаполис».

«На пересечении Перекупного и Херсонской из-под рельсов забил ключ, трамваи стоят», — пишут в сети очевидцы, приложив фотографии с места происшествия.

Представители ГУП «Водоканал» проинформировали горожан, что они получили заявку на ликвидацию аварии на Херсонской улице, 6/13 около шести часов вечера.

«На место оперативно прибыла бригада предприятия. В 18:10 вытекание на сети диаметром 150 мм локализовано. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения», — рассказали в пресс-службе компании.