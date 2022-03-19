В Петербурге нашли пропавших второклассников

В Кировском районе Петербурга нашли ранее пропавших второклассников. Об этом 19 марта сообщает «Фонатнка».

Накануне вечером домой не пришли двое второклассников, после чего их родители обратились в полицию. Загулявшихся мальчиков обнаружили днем у выхода из магазина «Лента» в Горелово. Дети не травмированы. Сотрудники полиции доставили из в отдел, откуда их забрали родители.

Родственники отмечают, что ранее школьники ни разу не уходили из дома.