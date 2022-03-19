Петербуржец выехал на встречную полосу и пытался дать взятку инспектору ДПС

В Невском районе Петербурга автомобилист пытался дать взятку инспектору ДПС после выезда на встречную полосу. Об этом сообщает Neva.Today.
Нарушившего правила дорожного движения мужчину остановили еще вечером 16 марта рядом с домом №143 на проспекте Обуховской Обороны.
Правоохранители остановили 31-летнего местного жителя, после того как тот совершил выезд на полосу встречного движение. Испугавшись ответственности, мужчина усугубил свое положение, предложив правоохранителям взятку в размере 5 тысяч рублей. Инспекторы от денег отказались и задержали нарушителя. Уже в отделе полиции на него завели дело по статье о мелком взяточничестве и отпустили домой под подписку о невыезде.