В Ломоносове мужчина получил ножевое ранение во время застолья

В Петродворцовом районе Петербурга бурное застолье закончилось поножовщиной. Об этом 19 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Инцидент произошел накануне вечером в одном из домов по Ораниенбаумскому проспекту. Пьяная ссора переросла в покушение на убийство, когда 52-летний мужчина в пылу спора вонзил нож в грудь оппонента. Полицию на место происшествия вызвал сосед пострадавшего.

Прибывшие на место правоохранители задержали нападавшего, у которого до этого уже имелись судимости.

Отмечается, что пострадавшего экстренно госпитализировали в одну из ближайших больниц в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в палате реанимации. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.