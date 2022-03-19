На севере Петербурга в результате пожара пострадал мужчина

В Выборгском районе Петербурга накануне вечером произошел пожар в подъезде жилого дома. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Информация о возгорании в подъезде дома №29/3 по улице Композиторов поступила на пульт экстренных служб накануне около девяти часов вечера. На место оперативно прибыли 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Уже к 21.20 пожар был полностью ликвидирован. По информации ведомства, в подъезде загорелся мусор, в результате пострадал один человек — его госпитализировали в одну из ближайших больниц.