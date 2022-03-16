В «Пятерочке» в центре Петербурга избили женщину

В Адмиралтейском районе Петербурга в магазине «Пятерочка» было совершено нападение на женщину. Об этом 16 марта сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел накануне днем на улице Егорова, 25. 41-летняя женщина совершала покупки в магазине «Пятерочка» и у нее завязался конфликт с другим покупателем, который в пылу ссоры нанес ей удар по лицу.

Женщину с ушибом мягких тканей головы, раной теменной области, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализировали в одну из ближайших больниц. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

В настоящее время проводится проверка подробностей и обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.