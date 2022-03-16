На юго-западе Петербурга вечером полыхал микроавтобус

В Кировском районе Петербурга вечером загорелся микроавтобус. Об этом 16 марта сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

Пожар произошел на перекрестке у улицы Лени Голикова накануне вечером. На место оперативно прибыли экстренные службы. Отмечается, что огонь мог перекинуться на стоящие рядом автомобили. К счастью, пожарным удалось это предотвратить.

«В автомобиле Ford сгорели сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали», — прокомментировали инцидент представители ГУ МЧС по Петербургу и области.