В Петербурге сносят «Василеостровский винный городок»

В Василеостровском районе Петербурга сносят «Винный городок», несмотря на старания градозащитников. Об этом 15 марта сообщил депутат Борис Вишневский.
«Винный городок» на Уральской улице, дом № 1, литера «Ж», — бывший выявленный объект культурного наследия. Это памятник промышленной архитектуры начала XIX века, который построили в стиле классицизм», — рассказал парламентарий.
На месте памятника запланирована стройка магазина «Максидом», представителям которого Стройнадзор выдал разрешение на демонтаж 40% лицевого фасада и полный снос дворового.
«При сличении различных разделов проекта налицо признаки вероятной фальсификации данных о техническом состоянии здания (известный прием — чтобы объявить все аварийным и обосновать снос)», — подытожил Вишневский, сославшись на анализ документов градозащитника Александра Кононова.