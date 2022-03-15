В центре Петербурга автомобилист сбил женщину

В Центральном районе Петербурга водитель легкового автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом 15 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Инцидент произошел на одной из центральных улиц Северной столицы накануне вечером. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда легковой автомобиль белого цвета сначала притормозил, а затем тронулся с места и протащил пострадавшую на капоте, после чего та упала на землю.

На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая доставила женщину в одну из ближайших больниц с закрытой черепно-мозговой травмой и перелом ноги. Информация о ее состоянии не поступала.