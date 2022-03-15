На юге Петербурга неизвестный мужчина украл у пенсионера более 1 млн рублей

Во Фрунзенском районе Петербурга произошла дерзкая кража 1,3 миллионов рублей у гостеприимного пенсионера. Об этом 15 марта сообщает «Фонтанка».

К проживающему на Софийской улице 63-летнему пенсионеру в гости пришел неизвестный мужчина, представившийся другом зятя. Хозяин квартиры, не проявив бдительности, проводил его в свою комнату, после чего из квартиры вместе со злоумышленником пропал 1 миллион 270 тысяч рублей.

В полицию с заявлением о краже обратился 48-летний родственник потерпевшего. По данному факту было возбуждено уголовное дело.