В Шушарах ночью сгорели несколько автомобилей

В Пушкинском районе Петербурга ночью полыхали несколько автомобилей. Об этом 15 марта сообщает ГУ МЧС России по Петербургу м области.

Сообщение о возгорании на Вишерской улице у дома №1/1 в Шушарах поступило на пульт экстренных служб около двух часов ночи. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению трех легковых автомобилей. Ликвидацией возгорания занимались 15 человек личного состава и три спецмашин. Огонь был полностью потушен в течение получаса. Также при пожаре пострадал кузов стоящего рядом «Форда».