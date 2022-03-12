На севере Петербурга мужчину обварило кипятком в результате прорыва трубы

В Приморском районе Петербурга произошла коммунальная авария, в результате которой местный житель получил ожоги. Об этом 12 марта сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУП «ТЭК».

Прорыв трубы с кипятком произошел у дома №18 по Комендантскому проспекту. На месте прорыва образовался разлив, в который упал 61-летний мужчина. Пострадавшему удалось самостоятельно выбраться из горячей воды, после чего его госпитализировали с ожогами рук и ног в НИИ Джанелидзе. Жизни мужчины ничто не угрожает.

Отмечается, что прорыв произошел на трубе диаметром 219 мм. Из-за аварии без горячей воды остались 11 близлежащих домов.