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Ночью в Петербурге полиция преследовала пьяного водителя иномарки

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© Фото: baltphoto

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Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Приморском районе Петербурга полиция устроила ночную погоню за пьяным водителем красной «Хёндэ». Об этом 12 марта сообщает «Дорожный инспектор». 

Инцидент произошел около половины третьего ночи в районе камышовой улицы. Покинувшего место ДТП водителя автомобиля «Хёндэ» красного цвета остановили сторудники дорожной полиции. Мужчина отказался покидать салон автомобиля и, нажав на газ, протащил сотрудника ГИБДД около 200 метров. Нарушителя удалось остановить только на подъезде к улице Матроса Железняка.

Водитель иномарки оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении него оставили административные протоколы, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела. 

 

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