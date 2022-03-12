Летящий из Петербурга в Сочи самолет подал сигнал тревоги

Находящийся в воздушном пространстве над Казахстаном самолет Петербург-Сочи подал сигнал тревоги. Об этом 12 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Airbus рейса Санкт-Петербург — Сочи подал сквок general emergency над Казахстаном, он следует в аэропорт назначения», — передает осведомленный источник. Причины дачи воздушным судном сигнала тревоги не сообщаются. Самолет сначала снизился до 6,5 тысячи метров, после чего стал набирать высоту.