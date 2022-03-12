Школу в Кронштадте «заминировали» в результате детского спора

В Кронштадском районе Петербурга школьники в результате неудачного спора заминировали школу. Об этом 12 марта сообщает «Фонтанка».

Сообщение о возможном минировании школы №662 поступило специалисту из Музея истории Кронштадта в социальной сети «ВКонтакте». Примечательно, что письмо с угрозами было отправлено со страницы школьника. «Анонимы» требовали 50 тысяч евро. В случае, если они не получат необходимую сумму, учебное заведение взлетит на воздух.

Письмо показали правоохранителям, к тому моменту страница оказалась заблокирована. Ранее она принадлежала восьмикласснику, который рассказал сотрудникам полиции, что поругался в комментариях с другими пользователями соцсети, которые, в свою очередь, пригрозили школьнику отправить от его имени угрозы о минировании.