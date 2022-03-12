На юге Петербурга таксист в ходе дорожного конфликта выстрелил в мужчину

В Невском районе Петербурга водитель такси повздорил на дороге с другим участником движения и выстрелил в него из пускового устройства. Об этом 12 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Стычка между автомобилистами произошла накануне около трех часов дня у дома №42 по улице Бабушкина.44-летний таксис покинул салон автомобиля и решил разобраться «по-мужски» с 53-летним мужчиной. В результате непродолжительной перепалки таксист достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил оппоненту в лицо.

Мужчину экстренно госпитализировали с места происшествия с ранением левой скуловой области, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

После инцидента агрессор сам явился в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.