В Мурино автомобиль насмерть сбил водителя, стоявшего на КАД на «аварийке»

Во Всеволожском районе Петербурга вставшего на КАД водителя легкового автомобиля насмерть сбил другой участник движения. Об этом сообщает 47news со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сообщение о смертельной аварии на 33-м километре внутреннего кольца КАД поступила на пульт экстренных служб накануне около шести часов вечера. Легковой автомобиль совершил наезд на мужчину, стоявшего на полосе безопасности. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. В настоящее время устанавливаются все подробности и обстоятельства произошедшего.