На севере Петербурга специалисты очистили Левашовский канал от нефтепродуктов

В Выборгском районе Петербурга после загрязнения нефтепродуктами очистили Левашовский канал. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Специалисты при помощи коновых заграждений собрали более 2 килограммов нефтесодержащей смеси. Был установлен источник загрязнения — частный земельный участок в близлежащем поселке Левашово. Нанесенный ущерб составил 211 тысяч рублей.

С инцидентом разбирались сотрудники комитетов по природопользованию и контролю за имуществом, Водоканал, а также администрации Выборгского района Петербурга и поселка Левашово.

«В целях возмещения вреда, причиненного Левашовскому каналу, природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга к собственникам земельного участка предъявлено исковое заявление. Исковые требования природоохранной прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме», — сказано в отчете по результатам проверки.