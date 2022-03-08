В Ленобласти в результате падения гироплана погибли два человека

В Волховском районе Ленинградской области рядом с деревней Потанино рухнул гироплан. Об этом 8 марта сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы.

Смертельная авария произошла рядом с деревней Потанино около трех часов дня. В результате происшествия погибли пилот и пассажир «легкомоторного воздушного судна». На месте работали 22-я пожарная часть и представители местной администрации. Последствия ЧС устраняли силами 5 единиц техники и 9 человек.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.