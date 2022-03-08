В Петербурге полиция «накрыла» подпольную нарколабораторию

В Калининском районе Петербурга полиция в одной из квартир жилого дома нашла подпольную нарколабораторию. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Правоохранители устроили обыск, в ходе которого нашли более 600 граммов синтетического наркотика, канистры с химической жидкостью, весы, а также оборудование для упаковки веществ.

На месте были задержаны подозреваемые в организации нелегальной нарколаборатории мужчины. Они дали показания, по которым наркотик распространялся в узком кругу знакомых.