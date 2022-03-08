На юго-востоке Петербурга дорожная полиция ловила петляющий каршеринг

В Кировском районе Петербрга водителя на арендованном «Форде» преследовали сотрудники дорожной полиции. Об этом 8 марта сообщает 47news.

Около 3-х часов ночи на Дачном проспекте сотрудники полиции устроили погоню за жителем Сертолово на каршеринговом автомобиле «Форд Транзит» в ходе рейда «Нетрезвый водитель». Автомобиль не остановился по требованию правоохранителей и преследователям пришлось произвести не менее 12 выстрелов из табельного оружия по колесам, после чего нарушитель все-таки остановился и бросился прочь. Однако сотрудником полиции удалось его задержать.

Нарушителем оказался 20-летний приезжий из Узбекистана. Судя по запаху, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.