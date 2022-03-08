В Шушарах задержали мужчину, изнасиловавшего свою знакомую

В Пушкинском районе Петербурга мужчина изнасиловал в гостях свою знакомую. Об этом 8 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В полицию с заявлением об изнасиловании накануне обратилась 19-летняя москвичка. По ее словам, ночью на нее совершил нападение сексуального характера 34-летний знакомый, также приехавший из Москвы, в съемной квартире на Первомайской улице в Шушарах. Девушка была отправлена на медицинское освидетельствование. Она находится в удовлетворительном состоянии.

Подозреваемый в сексуальном насилии мужчина был задержан в той же квартире. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.