На юге Петербурга продавщице распылил в лицо перцовый баллончик неизвестный грабитель

В Невском районе Петербурга неизвестный злоумышленник распылил в лицо продавщице магазина перцовый баллончик. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел в магазине на улице Ткачей. Мужчина распылил в лицо 26-летней продавщице перцовый баллончик, украл смартфон стоимостью 33 с половиной тысячи рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшая описала злоумышленника: в момент нападения на нем была клетчатая бежевая куртка и кепка. Грабителю на вид около 30 лет. В настоящее время правоохранители разыскивают нападавшего.