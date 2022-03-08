На севере Петербурга столкнулись два легковых автомобиля

В Приморском районе Петербурга в серьезном ДТП сошлись два легковых автомобиля. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на очевидцев.

Серьезная авария произошла в понедельник около половины девятого вечера на пересечении Комендантского проспекта и Плесецкой улицы. Свидетели ДТП рассказывают, что шум от столкновения было слышно даже у ближайшего метро. Как произошла авария никто не успел понять. Автомобили столкнулись, после чего их отбросило друг от друга. На фотографиях с места происшествия видно, что один из автомобилей получил серьезные повреждения — у него оказалась разбита вся передняя часть. При этом отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.