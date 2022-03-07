Под Петербургом задержаны трое подозреваемых в убийстве гражданки Таджикистана

В Ленинградской области рядом с деревней Мяглово нашли истерзанное тело 20-летней гражданки Таджикистана. По делу об убийстве задержали троих мигрантов. Об этом 7 марта сообщает издание 47news.

Одного из подозреваемых накануне задержали в аэропорту Пулково, второго в на стройке дома по Кантемировской улице, а третьего в Кудрово на Пражской улице. Двоим задержанным 25 и 27 лет, третий соучастник 47 лет приходится отцом последнего. Сообщается, что у старшего из подозреваемых также нашли пакетик с белым порошком, который правоохранители отправили в лабораторию.

По предварительной версии, 18 сентября молодые люди похитили девушку у ее дома на аллее Поликарпова, связали и отвезли в лес. Над погибшей издевались на протяжении нескольких часов, после чего убили, выстрелив в голову из пистолета. Предполагаемой причиной убийства стала ревность.