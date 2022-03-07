Пьяный петербуржец избил врачей скорой помощи

В Центральном районе Петербурга пьяный мужчина напал на двоих врачей скорой помощи. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны по Петербургу и области.

Нападавший лежал на дороге у одного из домов по улице Рубинштейна, когда прохожие вызвали ему скорую. Прибывшие на место медики посадили изрядно выпившего пациента в скорую, где он начал проявлять агрессию и бросаться на фельдшеров.

«Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили данную информацию и незамедлительно прибыли к объекту. Хулиган был задержан и доставлен в 28-й отдел полиции для выяснения обстоятельств», — рассказали правоохранители.