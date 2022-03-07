На северо-востоке Петербурга в результате пожара погибли два человека

В Красногвардейском районе Петербурга погибли два человека в результате возгорания дощатой постройки. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Пожар произошел в дощатой постройке неизвестного назначения площадью четыре метра на Шафировском проспекте. На место оперативно прибыли 2 пожарных расчета и 10 человек личного состава. На ликвидацию пожара ушло всего двадцать минут.

При этом пожар успел унести жизни двух человек. Их личности на данный момент не установлены.