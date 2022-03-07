На детской площадке на юго-западе Петербурга нашли мертвого удава

В Кировском районе Петербурга на детской площадке нашли мертвого удава. Об этом 7 марта сообщает «Мегаполис».

О страшной находке изданию рассказали местные жители. По их словам, мертвый питон был найден у детской площадки у дома №18 на улице Гладкова. Нашедшие змею горожане полагают, что ее выбросили на улицу любители экзотики, которые не смогли обеспечить хладнокровное пропитанием на фоне возникшего кризиса.

Уже известно, что делом о жестоком обращении с животными займется полиция.