Ночью в центре Петербурга произошло серьезное ДТП с пострадавшими

В Центарльном районе Петербурга в результате аварии с участием каршеринга, ее участникам понадобилась помощь медиков. Об этом 7 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на понедельник у Московского железнодорожного вокзала. Арендованный автомобиль сошелся в лобовом столкновении с легковым автомобилем. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавших в ближайшие медицинские учреждения. Последствия ДТП были полностью устранены только к утру.

Информация о причинах аварии, количестве пострадавших и их состоянии не поступала.