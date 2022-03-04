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К праздникам Купчино украсили временными трубами

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© Фото: Baltphoto

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Во Фрунзенском и Московском районах Петербурга провели временный трубопровод. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

На время ремонта старых труб, специалисты «Теплосетей» смонтировали и подключили 1207 метров временного трубопровода от Белградской улице до Альпийского переулка. Таким образом более 300 тысяч местных жителей не остались без тепла на время ремонтных работ. При этом петербуржцы не могли не отметить, что труба греет не только их дома, но и улицу. 

Горожане недоумевают, почему ремонтом труб продолжают заниматься только весной, при том что в начале отопительного сезона городские власти отчитывались о полной готовности оборудования к зиме. Кроме того, губернатор Александр Беглов уверял петербуржцев, что город уже два года наращивает темпы замены ветхих труб. Несмотря на это в Северной столице регулярно происходят аварии, а горожане вынуждены ждать окончания ремонтных работ в остывших квартирах. 

Так, в Кировском районе у дома №47 по улице Лени Голикова автомобиль провалился в яму с горячей водой. Яма образовалась из-за прорыва теплотрассы. 

Уверенности, что коммунальных аварий на теплосетях станет меньше пока нет. Пока петербуржцы получили передышку, ведь весной закончится отопительный период. Однако уже к осени проблемы возобновятся и снова будут прорывы. Горожанам остается надеяться, что Беглов и его команда в этом году будут не только давать обещания по замене старых труб во всех районах города, но и исполнять их. 

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