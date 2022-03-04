Петербургские суды получили угрозы о минировании

В Петербурге три районных суда и один городской получили угрозы о минировании. Об этом 4 марта сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

«В Санкт-Петербургский городской суд, Смольнинский и Кронштадтский районные суды Санкт-Петербурга пришли письма о заминировании. Смольнинский районный суд эвакуируется. В Василеостровский районный суд поступило аналогичное письмо», — говорится в сообщении сотрудников.

В опубликованном пресс-службой письме анонима сказано, что причиной стала «российская военная спецоперация» на территории Украины. А себя автор письма описал как 14-летнего жителя Кронштадта с проблемами со спиртным.

«Хочу сказать одно: я разочарован в жизни и я устал <...>. Я взорву их [здания судов] завтра в 10:00 дистанционно, со своего компьютера и мобильного телефона», — пишет неизвестный молодой человек.