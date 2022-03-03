В Петербурге образовались огромные очереди в закрывающийся магазин IKEA

Петербуржцы стоят в огромных очередях в магазин IKEA, представители которого сегодня объявили о его закрытии. Об этом 3 марта сообщает «Форпост» со ссылкой на социальные сети.

Очевидцы рассказывают, что на входе в магазинах IKEA (ТЦ «Мега.Парнас», ТЦ «Мега.Дыбенко») стоят огромные очереди из желающих сделать последние покупки перед закрытием.

«Очередь на вход в IKEA, "Мега.Парнас". Вход закрыт», — рассказывают в соцсетях петербуржцы.

Напомним, сегодня представители IKEA Group объявили о закрытии всех магазинов на территории России, в связи с ситуацией на Украине. С завтрашнего дня будут закрыты не только торговые площадки, но также онлайн-продажа.