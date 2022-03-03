На Муринской дороге мужчина взорвал банкомат, но не успел забрать деньги

Мужчина в отделении на Муринской дороге на взорвал банкомат, но не успел забрать из него деньги. Об этом 3 марта сообщает «Фонатнка» со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел около половины пятого утра в отделении банка на Муринской дороге. Сотрудники службы безопасности заметили странные манипуляции «клиента» с банкоматом и нажали на тревожную кнопку. Хлопок на первом этаже высотки разбудил его жильцов.

«Сразу сработала сигнализация, отключили её часов в семь утра. Экстренные службы приехали быстро. Сейчас полиция на месте, снимают отпечатки», — рассказала одна из жительниц дома.

Злоумышленник работал по стандартной схеме, закачав в банкомат газ из баллона. Деньги до приезда полиции он забрать не успел.