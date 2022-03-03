На севере Петербурга ночью горела «Газель»

Ночью на Новоприозерском шоссе загорелся грузовой автомобиль марки «Газель». Об этом 3 марта сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

Свидетели происшествия утверждают, что попытки потушить транспортное средство предпринимались до приезда пожарных. Пока причины возгорания остаются неизвестными. Информация о пострадавших не поступала.