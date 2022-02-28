В Петербурге утром закрывался второй вестибюль станции метро «Площадь Восстания»

В центре Петербурга утром по техническим причинам закрывался торой вестибюль станции метро «Площадь Восстания». Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба подземки.
На вход по техническим причинам закрылся вестибюль на Лиговском проспекте.
«В 10:32 второй вестибюль "Площадь Восстания" закрыт по техническим причинам», — заявили представители метрополитена.
Станция заработала в обычном режиме спустя 15 минут после закрытия. Уже в 10:46 пассажиры могли беспрепятственно пользоваться вестибюлем. Подробности о причинах закрытия вестибюля не сообщаются.