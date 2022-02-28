На севере Петербурга незнакомый мужчина пытался забрать девочку из школы

В Приморском районе Петербурга учительница предотвратила возможное похищение девочки из школы. Об этом 28 февраля сообщает «КП-Петербург».

Мужчина пришел в одну из районных школ и представился родственником, чтобы забрать ребенка из школы. Учительница усомнилась в словах незнакомца и позвонила бабушке школьницы. Та заявила, что впервые слышит об этом мужчине и написала заявление в полицию.

Выяснилось, что незнакомец чуть ли не регулярно преследует девочку и ее семью. В настоящее время его личность устанавливают правоохранители.