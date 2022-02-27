В Петербурге внезапно скончалась годовалая девочка

В Красногвардейском районе Петербурга внезапно скончался годовалый ребенок. Об этом 27 февраля сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла накануне вечером в доме на Заневском проспекте. Медиков вызвала мать девочки 2020 года рождения, у которой внезапно поднялась температура до 40.9. Скорая помощь оперативно выехала по указанному адресу, однако к моменту их прибытия ребенок скончался. Семья благополучная и полная, мать девочки недавно переехала к мужу из Дагестана в Петербург.

Накануне медиков также вызывали на помощь ребенку с высокой температурой. Ему, к счастью, удалось помочь.