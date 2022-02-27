Петербуржцев предупреждают о возможных проблемах с оплатой проезда через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay

Жителей Петербурга предупредили о возможных проблемах при попытке оплаты проезда на общественном транспорте с помощью сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Об этом 27 сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Представители комтранса рекомендуют горожанам пользоваться картой «Подорожник» или пластиковой банковской.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что в Петербурге при оплате услуг такси через Apple Pay и Google Pay возможны сбои. В одном крупном агрегаторе при запуске приложения уже появилось сообщение об оплате наличными.