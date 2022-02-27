До России не смогли долететь два самолета из Амстердама

Два самолета из Амстердама не смогли долететь до России через воздушное пространство Эстонии. Об этом 27 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Самолеты из Амстердама в Москву и Петербург развернулись в небе над Эстонией. Один из лайнеров вернулся в точку вылета, другой — в Копенгаген.

Причиной отмены полетов, по данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, стали санкции Евросоюза. Также представители компании отметили, что компании больше не могут гарантировать, что рейсы в РФ смогут безопасно вернуться в точку вылета.