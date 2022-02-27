На юге Петербурга утром горел грузовой автомобиль

В Московском районе Петербурга утром горел грузовой автомобиль. Об этом 27 февраля сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сообщение о пожаре на пульт экстренных служб поступило рано утром в воскресенье. На Московское шоссе оперативно прибыли 2 пожарных расчета и 10 человек личного состава. На месте горел автомобиль марки «Газон».

Возгорание было полностью ликвидировано меньше чем за час. Информация о пострадавших не поступала.