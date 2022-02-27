Жители Павловска заметили разгуливающего по улицам страуса

В Пушкинском районе Петербурга жители Павловска заметили на улицах живого страуса. Об этом 27 февраля сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на очевидцев.

Местные жители рассказывают в социальных сетях, что большая птица вальяжно разгуливала вдоль проезжей части. При этом они отметили, что птицу часто можно заметить на самовыгуле и некоторые даже знают где она живет.

Пока одни пользователи сети справедливо возмутились условиями, в которых содержится страус. Другие принялись шутить, что птица прилетела из жарких стран на зимовку.