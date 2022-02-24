Жительница Васильевского острова выстрелила в сотрудницу метро из пневматики

В Василеостровском районе Петербурга женщина пронесла с собой в метро пневматический пистолет и несколько раз выстрелила в сторону дежурной. Об этом 24 февраля сообщает «Фонатнка».

Инцидент произошел на станции метро «Приморская» накануне около десяти часов вечера. У 33-летней женщины завязался конфликт с 58-летней дежурной у спуска с эскалатора. В результате пассажирка достала пневматический пистолет и несколько раз выстрелила в сторону оппонентки. К счастью, дежурная не пострадала.

Агрессивную женщину задержали и доставили в ближайший отдел полиции. На нее составлен протокол о мелком хулиганстве. Пистолет у нарушительницы изъят.