На Колпинском шоссе ночью произошла серьезная авария с пострадавшими

В Колпинском районе Петербурга ночью произошло серьезное ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом 24 февраля сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Свидетели аварии рассказали, что водитель легкового автомобиля совершал разворот в неположенном месте и в него врезался автобус, после чего его отбросило сначала на встречную полосу, а затем в канаву.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его доставили в удовлетворительном состоянии в одну из ближайших больниц.