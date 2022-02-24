На юге Петербурга в запертой машине нашли плачущего ребенка

В Кировском районе Петербурга в запертой машине обнаружили плачущего ребенка. Об этом 24 февраля сообщает «Фонтанка».

Плачущего младенца накануне около семи часов вечера нашла в запертом «Ниссане» 51-летняя медсестра детского сада. Женщина вызвала полицию после того как удостоверилась, что поблизости нигде нет родителей.

Прибывшие на место правоохранители вскрыли автомобиль, после чего связались с 51-летним отцом ребенка. Он сообщил, что 47-летняя мать младенца ушла на прием к логопеду со старшим ребенком. После опроса женщина была отпущена под обязательство о явке.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее данная семья на учете у органов ОДН не состояла.