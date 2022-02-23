Накануне 23 февраля на юге Петербурга госпитализировали пьяного подростка

В Невском районе Петербурга пьяного подростка в тяжелом состоянии госпитализировали накануне Дня защитника Отечества. Об этом 23 февраля сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Изрядно выпившего 17-летнего молодого человека нашли сотрудники полиции у станции метро «Проспект Большевиков». Учащийся Петербургского автотранспортного колледжа находился в бессознательном состоянии. На место оперативно вызвали медиков, которые доставили юношу в больницу с острым отравлением этанолом.

Правоохранители отметили, что молодой человек ранее на учете не состоял, семья у него полная и благополучная. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.