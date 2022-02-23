На Петроградке горит доходный дом Курдюмова

В Петроградском районе Петербурга в доходном доме Курдюмова горит трехкомнатная квартира. Об этом 23 февраля сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренных служб в 00:13. К приезду спасателей огонь полыхал на площади 50 метров квадратных. Уже в 00:37 пожару был присвоен повышенный номер сложности — 1 БИС.

Ликвидацией возгорания занимаются 6 пожарных расчетов и 27 человек личного состава. К 01:41 пожар был локализован, а ранг снижен до номера 1. Сообщается о пострадавшей женщина. Ее госпитализировали в одну из ближайших больниц.