На юге Петербурга водитель «Форда» избил пешехода молотком

В Невском районе Петербурга водитель автомобиля «Форд» избил пешехода молотком. Об этом 20 февраля сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Тельмана около трех часов дня. Пострадавший в ходе дорожного конфликта пешеход сообщил правоохранителям, что автомобилист набросился на него с молотком у дома №32/1.

После нанесения увечий случайному прохожему, водитель скрылся с места преступления. Автомобиль объявлен полицией в розыск.